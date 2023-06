Superieure zege van wereldkampioen Bagnaia in TT van Assen

Een superieure Francesco Bagnaia heeft de 92e TT van Assen op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen uit Italië nam na drie ronden de koppositie in de race van de MotoGP en gaf die in de resterende 23 ronden niet meer uit handen.

Bagnaia ging op herhaling, want hij won vorig jaar ook de TT. De coureur uit het fabrieksteam van Ducati verstevigde met zijn vierde zege van dit seizoen ook zijn leidende positie in het kampioenschap.

Marco Bezzecchi gold eigenlijk als de grote favoriet voor de winst, maar die Italiaan kende een matige start vanaf poleposition. Hij viel door een touché met een andere rijder terug naar de derde plaats achter Bagnaia en de Zuid-Afrikaan Brad Binder, die de beste start had en de eerste ronden aan de leiding reed.

Tegen het einde van de race nam Bezzecchi de tweede plaats over van Binder en zocht hij de aansluiting met Bagnaia, maar dat was tevergeefs. De leider in de race hield stand tot aan de meet. Wielrenster Annemiek van Vleuten vlagde de winnaar af.

Binder arriveerde voor het oog van 106.000 bezoekers op de snikhete tribunes als derde, maar werd vrijwel direct na afloop teruggezet naar de vierde plaats. De rijder uit het fabrieksteam van KTM reed in de laatste ronde in de Stekkenwal een stukje buiten de baan en dat is niet toegestaan. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) schoof door naar de derde plaats.

Het koningsnummer van de TT bood eigenlijk alleen in de beginfase het nodige spektakel. Dat kwam niet alleen door Binder, die bij de start vanaf de vijfde plek oprukte naar de eerste positie, maar ook door een reeks crashes. Jack Miller, Maverick Viñales, Fabio Quartararo en Johann Zarco vlogen van hun motor af en moesten de strijd staken.

Bagnaia ging in de derde ronde voorbij Binder en nam geleidelijk afstand van de rest. Bezzecchi hervond pas laat zijn ritme. De 24-jarige rijder uit het Ducati-team van racelegende Valentino Rossi was in de trainingen en kwalificatie steeds de snelste geweest en won zaterdag ook de sprintrace, maar in de hoofdrace moest hij in Bagnaia zijn meerdere erkennen.

“Assen is fantastisch, wat een heerlijke baan en wat een geweldige toeschouwers”, zei de winnaar kort na de race. “Het was niet gemakkelijk, want die mannen achter mij pushten ook hard. Ik ben echt tot het gaatje gegaan.”

Grote afwezige was zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De Spanjaard mocht vanwege een gebroken rib niet starten van de circuitarts.