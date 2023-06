Tennisser Boeblik bekroont topweek met titel in Halle

Tennisser Aleksandr Boeblik heeft een topweek in het Duitse Halle bekroond met de titel. De nummer 48 van de wereld was in de finale van het grastoernooi in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Rus Andrej Roeblev, die bij de laatste acht Tallon Griekspoor had uitgeschakeld: 6-3 3-6 6-3.

Boeblik besloot het duel met een ace op zijn tweede service. De Kazach sloeg in de slechts 1 uur en 33 minuten durende driesetter 21 aces.

De 26-jarige Boeblik versloeg op weg naar de eindzege liefst vier geplaatste spelers. In de halve eindstrijd was hij de Duitser Alexander Zverev de baas en een ronde eerder zag hij Jannik Sinner uit Italiƫ opgeven.

Voor Boeblik is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het indoortoernooi van Montpellier.

Boeblik is de opvolger van Hubert Hurkacz, die in de tweede ronde verloor van Griekspoor.