Tennisster Kerber wil volgend jaar rentree maken

Tennisster Angelique Kerber wil volgend jaar terugkeren in het professionele circuit. De Duitse voormalige nummer 1 van de wereld werd in februari moeder van dochter Liana.

“In het begin van komende seizoen wil ik weer gaan spelen, met als belangrijkste doel de Australian Open”, zegt ze in een interview met de Duitse krant Bild. “Ik wil in AustraliĆ« al voorbereidingstoernooien gaan spelen en de United Cup met Duitsland. Mijn rentree maken bij een grandslamtoernooi is een absolute droom.”

Kerber heeft de training al hervat. “Ik heb al wat ballen geslagen op mijn tennisacademie in Polen en heb onlangs ruim een uur gespeeld in Bad Homburg.”