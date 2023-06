Van Baarle soleert naar winst op NK wielrennen

Dylan van Baarle is in Sittard-Geleen Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. De renner van Jumbo-Visma achterhaalde 10 kilometer voor de finish de eerder ontsnapte Frank van den Broek en reed meteen alleen door richting de finish. Topfavoriet Mathieu van der Poel slaagde er niet in de 31-jarige Van Baarle nog te achterhalen.

Van der Poel liet de tweede plaats aan Van Baarle’s ploeggenoot Olav Kooij en nam genoegen met brons. Van Baarle, die zaterdag in de rood-wit-blauwe trui met zijn ploeg aan de start staat van de Tour de France, is de opvolger van Pascal Eenkhoorn.

Twee renners van het blok van tien van Jumbo-Visma zaten in de vroege ontsnapping van een vijftal. Robert Gesink en Kooij werden bij het ingaan van de lokale rondes rond Sittard-Geleen nog vergezeld door Jasper Haest en Jochem Kerckhaert. Timo de Jong had zijn medevluchters moeten laten lopen.

Hun voorsprong zat lang tussen de 3 en 4 minuten, maar met nog vier ronden te gaan (55 kilometer) passeerden de eerste achtervolgers op een halve minuut. Ide Schelling was een van hen. Kort achter hen deed Van der Poel een eerste poging een schifting uit te voeren.

Schelling, Bart Lemmen en Van den Broek sloten met nog 42 kilometer te gaan aan bij het viertal. Niet veel later breidde die groep zich verder uit met onder anderen Van der Poel en Van Baarle. Van de tien koplopers waren er drie van Jumbo-Visma. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) miste door een fietswissel de sprong naar de kop van de koers. Hij volgde in gezelschap van Jumbo-renner Sam Oomen, die zijn voormalig ploeggenoot niet hielp in zijn poging de aansluiting te vinden.

Van Baarle deed een eerste aanval bij het ingaan van de slotronde. Die werd gevolgd door outsider Van den Broek, de 22-jarige Zuid-Hollander van het kleine ABLOC die eerder deze maand al verrassend een rit en het eindklassement in de Ronde van de l’Oise had gewonnen. Van Baarle reed 10 kilometer voor de finish naar de eenzame vluchter toe. Het was ‘erop en erover’ waarna de in Monaco woonachtige Zuid-Hollander, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix, alleen richting streep reed.