Van den Goorbergh foetert na TT over ‘slechtste race ooit’

Zonta van den Goorbergh was zwaar aangeslagen na de TT van Assen. De 17-jarige motorracer eindigde als twintigste in de Moto2. “Dit was mijn slechtste wedstrijd ooit”, foeterde de zoon van oud-wegracer Jurgen van den Goorbergh. “Mijn spieren kwamen na een paar ronden helemaal vast te zitten en ik kon niet meer fatsoenlijk op mijn motor zitten. Na de race kon ik nog amper op mijn benen staan.”

Van den Goorbergh wilde de schuld niet direct aan de zware crash geven die hij vrijdag maakte. “Ik kon gewoon rijden, maar het kan zijn dat de impact van die klap toch groter is geweest. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik alles heb gegeven en dat het heel slecht ging. Ik heb dit niet eerder meegemaakt. Er moet wel iets zijn, want ik kan niet zomaar ineens 30 seconden in een race langzamer zijn geworden.”

Van den Goorbergh, bezig aan zijn tweede jaar in het WK wegrace en nog altijd zonder een WK-punt, had er moeite mee. “Dit wil je niet in je thuisrace. Dit is een belangrijke grand prix voor mij én voor het team. Er zijn hier veel sponsors en als je in deze wereld wilt blijven, moet je presteren. Als ik nog drie van deze races rijd, kan ik het wel vergeten.”