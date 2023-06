Astana met Nederlander Bol naar Tour de France

Cees Bol doet voor de vierde keer mee aan de Tour de France. De 27-jarige Nederlander maakt deel uit van de selectie van Astana. Bol deed in 2019 voor het eerst de Tour en deed ook in 2020 en 2021 mee. Vorig jaar ontbrak hij vanwege een positieve coronatest in de Ronde van Zwitserland, die kort voor de Tour werd verreden.

Mark Cavendish, die ook voor Astana fietst, doet voor de laatste keer mee aan de Tour de France. De 38-jarige Brit maakte een maand geleden bekend na dit jaar te stoppen met wielrennen. Cavendish hoopt komende maand zijn 35e etappezege in de Tour te behalen. De renner deelt nu nog het record met de Belg Eddy Merckx, die ook op 34 ritzeges staat.

De Kazach Alexei Loetsenko is de kopman van Astana. Twee jaar geleden eindigde hij als zevende in de Tour, vorig jaar als achtste.

De overige vijf renners van Astana voor de Tour zijn de Kazach Jevgeni Fedorov, de Italiaan Gianni Moscon, de Spanjaarden David De La Cruz en Luis Leon Sanchez en de Colombiaan Harold Tejada.