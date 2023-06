Golfer Luiten maakt reuzensprong op wereldranglijst

Golfer Joost Luiten is op de weg terug naar de top 100 van de wereldranglijst. De Bleiswijker steeg dankzij zijn tweede plaats in BMW International Open in München 73 plaatsen en staat nu 159e. Hij kwam van de 232e plek. Begin dit jaar stond Luiten zelfs 437e.

Luiten greep zondag naast zijn zevende toernooizege. Hij begon in München de vierde en laatste ronde met drie slagen voorsprong, maar verspeelde die marge op de laatste holes en zag de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence de winst voor zijn neus wegkapen.

“Golf kan soms heel wreed en pijnlijk zijn”, reageerde de zwaar teleurgestelde Luiten op Twitter. “Het zal even duren voordat ik hierover heen ben, maar ik geef niet op.”

Luiten stond ooit 28e op de wereldranglijst. Vorig jaar kende hij een matig seizoen, waarin hij zelfs even een pauze nam wegens gebrek aan motivatie. Dit jaar keert de oude vorm geleidelijk terug. De tweevoudig winnaar van het KLM Open eindigde eerder als derde bij de Thailand Classic, het India Open en het Zuid-Korea Open. In de jaarranking van de Europese Tour klom hij naar de tiende plaats, terwijl Luiten ook voorzichtig in beeld komt voor het Europese team van de Ryder Cup.