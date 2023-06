Jumbo-Visma presenteert Tourploeg met Vingegaard als kopman

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Tour de France officieel naar buiten gebracht. De equipe kent geen verrassingen. De Deen Jonas Vingegaard is de kopman. Hij won de Ronde van Frankrijk vorig jaar.

Ook de namen van de zeven andere renners waren eerder al bekend. Het zijn Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, de Amerikaan Sepp Kuss, de Fransman Christophe Laporte en de Belgen Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck.

Van Baarle zal zich zaterdag in startplaats Bilbao hullen in het rood-wit-blauw. Hij werd zondag in Sittard-Geleen Nederlands kampioen op de weg.

“Met zes ritzeges, de bolletjestrui en bovenal de groene en de gele trui overtroffen we vorig jaar onze stoutste verwachtingen. Ook dit jaar dromen we groot. Het is onze ambitie om het geel opnieuw naar Parijs te brengen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt. Met het winnen van de Giro kwam dit seizoen een droom van ons uit. Onze renners zijn op en top voorbereid om in de Tour een dubbelslag te verwezenlijken.”

De Sloveen Primoz Roglic won namens Jumbo-Visma de Ronde van Italië. Hij bevestigde eerder dat hij de Tour niet zou rijden en zich richt op de Ronde van Spanje.

De 26-jarige Vingegaard heeft dit seizoen zijn vorm al onderstreept met eindzeges in het Critérium du Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. Hij heeft ook al negen etappezeges op zijn naam. Kelderman lijkt ook over de benen voor een goede Tour te beschikken. Hij eindigde als vierde in de Ronde van Zwitserland.

De ploeg rijdt de Tour in een speciaal tricot. Het shirt is bezaaid met sterren, die de kracht van dromen moet weergeven.