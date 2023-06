Oud-winnaar Bernal keert terug in Tour de France

Oud-winnaar Egan Bernal keert terug in de Tour de France. Wielerploeg Ineos-Grenadiers heeft de Colombiaan opgenomen in de achtkoppige equipe voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag begint in de Spaanse stad Bilbao.

Bernal won de Tour in 2019. Begin 2022 raakte hij zwaargewond door een frontale botsing op een stilstaande bus en volgde een lange revalidatie. Dit seizoen liet hij zich alweer van voren zien. Hij eindigde deze maand als twaalfde in het Critérium du Dauphiné.

De Brit Tom Pidcock rijdt ook weer de Tour. De olympisch kampioen mountainbike maakte vorig jaar furore met winst in de etappe naar l’Alpe d’Huez. De Spanjaarden Jonathan Castroviejo, Omar Fraile en Carlos Rodríguez, de Pool Michal Kwiatkowski, de Colombiaan Daniel Martinez en de Brit Ben Turner zijn de andere renners in de Ineos-ploeg.

Vanwege het 25-jarige bestaan van Ineos maakte de ploeg een speciaal filmpje. Beroemde sporters als Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en George Russell en marathonloper Eliud Kipchoge presenteerden de namen van de Tour-equipe.