Sagan voor het laatst naar de Tour de France met TotalEnergies

Voormalig wereldkampioen Peter Sagan start zaterdag met Team TotalEnergies voor het laatst in de Tour de France. De 33-jarige Slowaak, die bezig is aan zijn laatste seizoen als profrenner, is zevenvoudig winnaar van de groene puntentrui in de Ronde van Frankrijk. Hij won twaalf etappes.

Sagan begint in Bilbao met als ploeggenoten de Franse renners Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Pierre Latour en Anthony Turgis. Daarnaast komen de Belg Steff Cras, de Italiaan Daniel Oss en de Noor Edvald Boasson Hagen uit voor het Franse team.

De Franse wielerploeg Arkéa-Samsic start in de Tour de France met Warren Barguil en Clément Champoussin als kopmannen. De twee renners krijgen hulp van de Franse renners Anthony Delaplace, Simon Guglielmi, Matîs Louvel en Laurent Pichon. Arkéa-Samsic rijdt de Tour verder met de Belg Jenthe Biermans en de Italiaan Luca Mozzato.

Cofidis maakte maandag de laatste drie renners van de Tourselectie bekend. De ploeg had eerder al gemeld dat Guillaume Martin de kopman is en dat Bryan Coquard meegaat voor de sprints. Ook de Spanjaard Ion Izagirre en de Franse renners Alexis Renard en Axel Zingle wisten al dat ze de Tour gingen rijden. De ploeg heeft de selectie voltooid met de Franse renners Victor Lafay en Anthony Perez en met de Duitser Simon Geschke. De 37-jarige Geschke, die voor de elfde keer start in de Tour, won in 2015 namens Team Giant-Alpecin, het huidige Team DSM, een etappe.