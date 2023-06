Sinkeldam met Van der Poel naar de Tour met Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel en de Belgische sprinter Jasper Philipsen krijgen in de Tour de France hulp van Ramon Sinkeldam. De 34-jarige Nederlander is een van de zes ploeggenoten van de twee kopmannen van Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in het Spaanse Bilbao.

Naast Sinkeldam maakte de Belgische ploeg ook bekend dat de Belgen Quinten Hermans en Jonas Rickaert, de Deen Søren Kragh Andersen, de Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Michael Gogl de Tour rijden.

Voor Sinkeldam is het zijn vijfde deelname aan de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste Tourstart was in 2018, in dienst van de Franse ploeg Groupama-FDJ. De wielrenner reed eerder dit voorjaar de Ronde van Italië. Daar moest hij door maagproblemen afstappen.