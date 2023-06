Twijfels over fitheid tennisster Rybakina vlak voor Wimbledon

Het wordt spannend of Elena Rybakina haar titel zal verdedigen op Wimbledon. De tennisster uit Kazachstan meldde zich maandag af voor het voorbereidingstoernooi op gras in het Engelse Eastbourne. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint 3 juli.

De organisatie gaf geen details over de reden van haar afmelding. De nummer 3 van de wereld vertelde aan Britse media dat ze fysiek nog altijd niet 100 procent is door aanhoudende gevolgen van de virusinfectie die ze vorige maand op Roland Garros had opgelopen. Rybakina trok zich op het grandslamtoernooi in Parijs ziek terug voor haar partij in de derde ronde.

Rybakina (24) maakte vorig jaar haar grote doorbraak door Wimbledon te winnen. Dit jaar stond ze in de finale van de Australian Open en won ze de toernooien van Indian Wells en Rome.