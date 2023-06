Zilver voor waterpolosters in World Cup

De Nederlandse waterpolosters hebben zilver overgehouden aan de World Cup. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor in het Amerikaanse Long Beach de finale van de Super Final van de Verenigde Staten. Het gastland, regerend wereld- en olympisch kampioen, won met 12-11. De periodestanden waren 5-2, 2-1, 3-4 en 2-4.

De Amerikaanse ploeg leidde halverwege met 7-3. Oranje speelde een sterk tweede deel, maar kwam net tekort voor een surprise. In de laatste 2 minuten trok Maartje Keuning de stand nog gelijk (11-11), maar 20 seconden later wierp Amerika de winnende treffer binnen. Er was nog hoop op een strafworp in de slotseconden, maar die werd niet gegeven.

Keuning en Simone van de Kraats waren de topscorers bij Nederland met ieder drie doelpunten. Lieke Rogge scoorde twee keer.

“Wij waren niet zo goed in het begin van de wedstrijd”, reageerde bondscoach Doudesis. “Daarna hebben alle meiden karakter getoond en stapje voor stapje kwamen we terug in de wedstrijd. Absoluut respect.”

De bondscoach sprak met trots over het team. “Het is een historisch moment voor het Nederlandse waterpolo. Het is de eerste World Cup-medaille sinds 1999. Het proces loopt goed. Wij gaan de komende tien dagen de puntjes op de i zetten richting het wereldkampioenschap.”

De waterpolosters spelen op 4 en 5 juli de laatste twee oefenwedstrijden in Zeist tegen Canada. Daarna reist de ploeg af naar het WK in Japan (Fukuoka).