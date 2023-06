Breakdancer Sardjoe pakt bij Europese Spelen goud

Breakdancer India Sardjoe heeft bij de Europese Spelen in de Poolse stad Nowy Sacz goud veroverd. De 17-jarige ‘b-girl’, vorig jaar al Europees en wereldkampioene, was in de finale met 3-0 te sterk voor Ana Ponomarenko uit Oekraïne en is daarmee verzekerd van een startbewijs voor de sport op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Menno van Gorp verloor de finale bij de ‘b-boys’ van de Fransman Dany Dann, die daarmee ook een olympisch startbewijs veroverde. De jury gaf nipt de voorkeur aan het optreden van de Fransman: 2-1. De Nederlander Lee-Lou Demierre werd door de Fransman uitgeschakeld in de halve finales en verloor de strijd om het brons van de Oostenrijker Fouad Ambelj.

Breakdance staat in 2024 voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.