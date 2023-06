Grote Nederlandse ploeg naar WK zeilen in Den Haag

Nederland vaardigt als organisator een grote afvaardiging af naar de wereldkampioenschappen zeilen in augustus in Den Haag. Veelvoudig wereldkampioene Marit Bouwmeester en Kiran Badloe voeren de ploeg van 28 zeilers aan. Daarnaast doen twintig sporters buiten de nationale selectie mee. Bij het grootse zeilevenement, dat eens in de vier jaar wordt gehouden, staan in tien olympische klassen de titel en kwalificatie van het land voor de Spelen van volgend jaar op het spel.

In totaal doen 900 boten en 1200 zeilers uit 86 landen de kust van Scheveningen aan. De organisatorische uitdaging is groot. “We vragen veel van de omgeving”, zei sailing-manager Inge Jansen dinsdag bij een presentatie over de WK. “De verwachting is dat dit de laatste wereldtitelstrijd in deze huidige vorm is. De internationale bond World Sailing wil het anders gaan doen. Het wordt steeds lastiger om deze aantallen deelnemers kwijt te kunnen. Bovendien is er veel in het zeilen veranderd. De andere klassen hebben andere veiligheidsbehoeften.”

Midden in de zomervakantie moet de organisatie onder meer rekening houden met de vele toeristen die naar Scheveningen komen. Ook blijft de haven in bedrijf voor de vissers en moeten de bewoners van de wijk Duindorp en andere omwonenden ‘hun’ strand een aantal weken afstaan. “We zijn al heel lang bezig om de bewoners bij het evenement te betrekken en bieden hen leuke activiteiten. Tot nu toe wordt dit als positief ervaren. Bij mooi weer zal het het extra druk zijn, maar het is mooi als er zoveel toeschouwers bij de WK aanwezig zijn”, aldus Jansen. “We hebben hier ook net de Ocean Race op bezoek gehad en haken daarop aan.”

Er wordt een Festival aan Zee georganiseerd om bezoekers kennis te laten maken met de zeilsport. Daar zijn de wedstrijden op grote schermen met uitleg te volgen. Op zee worden in totaal zeven wedstrijdbanen gecreĆ«erd, waar de races worden gevaren. “We zijn trots en hebben ook een tikkie slapeloze nachten dat we dit evenement mogen organiseren. We zien het vooral als mooi middel om onze sport te promoten en hopen dat dit de zeilsport een boost zal geven”, zei Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond.