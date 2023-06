Jakobsen op jacht naar ritzeges in de Tour met Deen Mørkøv

Sprinter Fabio Jakobsen krijgt bij zijn ploeg Soudal Quick-Step in de Tour de France hulp van de Deense specialist voor de sprinttrein Michael Mørkøv en van de Belgische wielrenners Yves Lampaert, Tim Declercq en Dries Devenyns. Ook tweevoudig wereldkampioen en zesvoudig etappewinnaar Julian Alaphilippe gaat zaterdag in het Spaanse Bilbao van start bij de Belgische ploeg.

Naast Alaphilippe heeft Soudal Quick-Step ook de Fransman Rémi Cavagna en de Deen Kasper Asgreen opgesteld. Ook van Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2021, wordt verwacht dat hij Jakobsen kan gaan bijstaan in de laatste fase van de race.

Jakobsen won vorig jaar in zijn eerste Tour de eerste massasprint in het Deense Nyborg. Ploeggenoot Lampaert had de dag ervoor de individuele tijdrit in Kopenhagen op zijn naam geschreven en het eerste geel gepakt.

Alaphilippe keert na een jaar afwezigheid terug in de Tour. De Fransman miste vorig jaar de Ronde van Frankrijk. Hij was toen pas net hersteld van een zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Een jaar eerder won Alaphilippe de eerste Touretappe en pakte de gele trui. De ploeg won toen ook vier ritten met de Britse sprinter Mark Cavendish.