Verstappen houdt rekening met onvoorspelbare races in Oostenrijk

Max Verstappen maakt zich op voor het raceweekend van de Grote Prijs van Oostenrijk waar voor de tweede keer dit seizoen een sprintrace op het programma staat. De regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap wijst echter op onvoorspelbare aspecten. “Raceweekenden met een sprintrace zijn altijd hectischer en ingewikkelder dan een normale race”, kijkt de 25-jarige Limburger vooruit. “Het weer is ook nog een beetje onvoorspelbaar, dus dat zal de zaken zeker in de war schoppen.”

De wereldkampioen van Red Bull zegt uit te kijken naar alle fans op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg komend weekend. “Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor ons. Hopelijk kunnen we een goede show laten zien aan de mensen op de tribunes”, zegt hij. “We genieten altijd terug te komen in Oostenrijk en ik ben erop gebrand om weer een trofee aan de verzameling van het team toe te voegen. We hebben hier in het verleden goede resultaten behaald. We gaan kijken wat we nu kunnen doen.”

Verstappen won drie keer eerder de Grote Prijs van Oostenrijk. Vorig jaar moest hij de zege laten aan Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar was hij wel de beste in de sprintrace.