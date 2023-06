Volleybalsters winnen ook van Thailand zonder setverlies

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de tweede keer op rij zonder setverlies gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski was in Bangkok met 3-0 te sterk voor Thailand: 28-26 25-18 25-20. Vorige week werd Bulgarije in Hongkong ook met 3-0 geklopt.

Jolien Knollema maakte 15 punten voor Oranje. Indy Baijens en Nika Daalderop kwamen tot 12 punten.

Oranje steeg dankzij de derde zege naar de tiende plaats in de Nations League. Kroatiƫ is donderdag de volgende tegenstander van Nederland.