Brouwer één zege verwijderd van hoofdtoernooi Wimbledon

Tennisser Gijs Brouwer is nog maar één zege verwijderd van een plek in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De nummer 153 van de wereld was in de tweede kwalificatieronde met 7-5 6-3 te sterk voor de Oostenrijker Jurij Rodionov, die als elfde geplaatst was.

De 27-jarige Brouwer neemt het in de derde en laatste kwalificatieronde op tegen de Fin Otto Virtanen, die als 22e geplaatst is in de voorronden. In aanloop naar de kwalificaties van Wimbledon leed Brouwer nog negen nederlagen op een rij.

Brouwer kan voor de tweede keer het hoofdtoernooi halen van een grand slam. Vorig jaar reikte hij tot de tweede ronde van de US Open. De Italiaan Lorenzo Musetti versloeg hem toen.

Jesper de Jong wist zich niet te plaatsen voor de laatste kwalificatieronde. De 23 jaar oude tennisser moest met 7-6 (5) 6-4 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Aleksandar Kovacevic.

Bij de vrouwen maakt Arantxa Rus nog kans op een plek in het hoofdtoernooi, dat maandag begint. Later op de dag neemt Rus (32), de nummer 2 van de plaatsingslijst in de kwalificaties, het in de tweede ronde op tegen de Canadese Carol Zhao.

De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld in Roehampton, nabij Wimbledon, om het gras waarop maandag het hoofdtoernooi begint te sparen.