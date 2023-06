F1-renstal Mercedes denkt nog te kunnen winnen dit seizoen

Het Formule 1-team van Mercedes denkt in het huidige seizoen nog het gat met het ongenaakbare Red Bull te kunnen dichten en de spanning terug te brengen in de races. Mercedes heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen. Van de acht grands prix dit seizoen won Max Verstappen er zes en zijn ploeggenoot Sergio Pérez er twee.

“Ik blijf het ook intern zegen, er is geen enkele reden dat het dit seizoen niet kan gebeuren, zolang we in staat blijven om onze auto te verbeteren”, zei technisch directeur James Allison tegen het tijdschrift Auto, Motor en Sport in de aanloop naar de Grote Prijs van Oostenrijk van dit weekend. “De uitdaging is dat te doen en tegelijkertijd veel kennis verzamelen zodat we volgend seizoen vanaf de start competitief zijn.”

Volgens Allison heeft de upgrade aan de auto de gewenste verbetering gebracht. “De wagen is beter geworden in de medium-snelle bochten en in de snelle bochten, maar heeft nog steeds problemen in de langzame bochten”, zei hij. “Helaas zijn er daar veel van op de circuits die nu gaan komen. Totdat we al die aspecten hebben verbeterd, zullen we niet competitief zijn.”

Mercedes won vorig seizoen één race, de Grote Prijs van Brazilië met George Russell. Dit seizoen eindigde Lewis Hamilton twee keer als tweede en een keer als derde. Russell werd een keer derde.