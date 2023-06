Ledecky in zesde WK zwemmen op jacht naar twintigste goud

De Amerikaanse zwemster Katie Ledecky maakt zich op voor haar zesde WK. De 26-jarige zevenvoudig olympisch kampioene dwong bij de Amerikaanse kampioenschappen in Los Angeles een startbewijs af voor de komende titelstrijd in het Japanse Fukuoka door de derde tijd ooit te zwemmen op de 800 meter vrije stijl.

Ledecky won haar race in 8.07,07 en lag 13 seconden voor op de nummer 2, Jillian Cox. Ledecky kan bij de WK in Fukuoka, die op 23 juli beginnen, op jacht naar haar twintigste gouden medaille. Ze is met haar negentien wereldtitels al de meeste succesvolle vrouw ooit in het mondiale zwemmen.