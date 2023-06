Lidl wil opleiden en scoren in wielersport

Lidl heeft zich woensdag in Bilbao gepresenteerd als de nieuwe sponsor van de wielerploeg die voorheen Trek-Segafredo heette. Drie dagen voor de start van de Tour de France deed de supermarktketen in een filiaal in de Baskische stad een verhaal over inspireren, opleiden en presteren. De ambities reiken ver, te beginnen in de Tour die zaterdag van start gaat.

Steven de Jongh, een van de ploegleiders bij Lidl-Trek, keek tevreden toe. De mogelijkheden van het team nemen fors toe, met onder meer een eigen opleidingsploeg. “We kunnen nu nog meer doorpakken op begeleiding en wat grotere namen aantrekken. En we kunnen talenten de kans geven in onze eigen opleidingsploeg. De vrouwenploeg gaat van vijftien naar twintig rensters, zodat we ook jongere rensters een programma kunnen geven.”

De acht renners die zaterdag in Bilbao van start gaan in de Tour, toonden het nieuwe shirt. Nederlandse inbreng ontbrak omdat Bauke Mollema, Antwan Tolhoek en Daan Hoole werden thuisgelaten. Wel aanwezig was Ellen van Dijk, wereldkampioene tijdrijden en houdster van het werelduurrecord. Hoogzwanger (“vliegen kon nog net”) kreeg zij te horen dat het vrouwenteam wordt uitgebreid. “Trek en nu ook Lidl vinden het vrouwenteam heel belangrijk. Wij worden misschien nog wel beter behandeld dan de mannen”, vertelde de Woerdense, die in september moet bevallen. Volgend jaar keert ze vol ambitie terug in het peloton.

Tussen de winkelschappen vertelde Mads Pedersen te mikken op ten minste een ritzege. De Deense oud-wereldkampioen is een van de drie renners, naast zijn landgenoot Mattias Skjelmose en de Italiaan Giulio Ciccone, met een leidende rol in de Tourploeg. “Als Mads erbij is, maak je kans op ritwinst”, wist performance manager Josu Lazzarabal. “We mikken met hem op een rit, liefst op meer en dan komt de groene trui ook in beeld.”

Skjelmose, onlangs winnaar van de Ronde van Zwitserland, mag voor een goed klassement gaan. Al vroeg De Jongh zich af of de pas 22-jarige Deen zijn piek nog drie weken kan vasthouden. “Blijkt na een week van niet, dan gunnen we hem wat rust en kan hij wat tijd verliezen. Dan gaat ook hij voor etappezeges.”