Meervoudig olympisch turnkampioene Biles maakt in augustus rentree

Meervoudig olympisch turnkampioene Simone Biles keert in augustus terug in de turnsport. De 26-jarige turnster neemt deel aan de US Classic, een Amerikaanse wedstrijd die plaatsvindt op 4 en 5 augustus, meldt de Amerikaanse turnbond.

Het wordt het eerste optreden van Biles sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021, waar de turnster vanwege mentale problemen de meeste wedstrijden oversloeg. Vijf jaar eerder bij de Spelen van Rio de Janeiro 2016 won de turnster vier keer goud en een keer brons.