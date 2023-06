Tennisster Rus verliest van Zhao en mist hoofdtoernooi Wimbledon

Aan het hoofdtoernooi van Wimbledon doen dit jaar geen Nederlandse tennissters mee. Arantxa Rus verloor woensdag in de tweede ronde van de kwalificaties van de Canadese Carol Zhao. Het werd 6-3 4-6 2-6. Rus was in het kwalificatietoernooi als tweede geplaatst.

Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono strandden al in de eerste kwalificatieronde.

Bij de mannen zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten. Gijs Brouwer staat in de derde en laatste ronde van de kwalificaties.