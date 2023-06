Baas Hockenheimring rekent pas in 2026 op terugkeer in Formule 1

De baas van de Hockenheimring Jorn Teske rekent pas in 2026 op een terugkeer van Duitsland op de kalender van de Formule 1. “Onze wens is dat we de komende jaren weer regelmatig een race kunnen houden op de Hockenheimring”, zegt Teske tegen het Duitse persbureau DPA. “Maar er is nog een lange weg te gaan. Als we realistisch zijn, hebben we het zeker niet over 2024 of 2025, maar waarschijnlijk pas over 2026.”

De racekalender voor volgend seizoen is op dit moment in de maak, maar volgens Teske wijst niets erop dat Duitsland daar ook op zal staan. “Als de financiële situatie blijft zoals het in het verleden was, dan lijkt het niet erg realistisch.” De meest recente poging om een wedstrijd te organiseren mislukte om financiële redenen. De eigenaren van de Hockenheimring en de Nürburgring, het andere circuit in Duitsland, konden het niet rond krijgen. “We zijn en blijven in contact met de Formule 1 en onderzoeken constant wat er mogelijk is”, zei Teske. “Maar alleen met de entreegelden redden we het niet. We hebben andere inkomstenbronnen nodig en sponsors.”

In 2019 werd voor de laatste keer een race uit de Formule 1 op de Hockenheimring gehouden. Toen was er steun van Mercedes als hoofdsponsor. Een jaar later kwamen de coureurs tijdens de coronacrisis in actie op de Nürburging, maar daarna verdween Duitsland van de kalender.

“Het gevaar is dat Duitsland als Formule 1-land volledig uit het zicht verdwijnt. Dat moeten we proberen te voorkomen. Je kunt zeggen dat het allemaal in de handen is van de Formule 1, maar dat vind ik te kortzichtig. We moeten er zelf ook alles aan doen. Jong talent moet veel meer worden gepromoot en we moeten zorgen dat races gratis worden uitgezonden op tv. Ook moeten we meer jonge fans aantrekken. Een Duitse Grand Prix is daar een belangrijk onderdeel van. We kunnen het dan weer tastbaar maken”, stelt Teske.