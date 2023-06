Baauw ontbreekt opnieuw in BMX-selectie voor WK

Judy Baauw ontbreekt opnieuw in de Nederlandse BMX-selectie voor het WK, op 12 en 13 augustus in Glasgow. Nederland wordt in de Schotse hoofdstad vertegenwoordigd door het drietal Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra. De 29 jaar oude Baauw haalde in 2021 nog zilver op het WK, dat toen op Nederlandse bodem plaatsvond.

Bij de mannen maken Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman hun opwachting. “Deze groep is geselecteerd op basis van hun prestaties in de eerste vier wereldbekers van dit jaar. Deze sporters hebben laten zien voor finaleplekken en podiumplaatsen in hun categorie mee te doen. Ook hebben we vertrouwen dat de eliterijders op dit wereldkampioenschap veel punten kunnen scoren met het oog op de olympische ranking”, aldus bondscoach Martijn Jaspers.

Vorig jaar ontbrak Baauw ook al op de mondiale titelstrijd, die toen in Nantes plaatsvond. Ze brak toen bij een training haar duim.