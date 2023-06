De Vries onder druk; hij wil ongelijk Marko bewijzen op circuit

Formule 1-coureur Nyck de Vries wil zich niet gek laten maken door opmerkingen van topman Helmut Marko dat zijn positie bij AlphaTauri onder druk staat. “Ik denk dat doctor Marko het zal waarderen als ik hem het tegendeel kan bewijzen op het circuit, maar er is geen reden om het te forceren”, zei de Nederlander tijdens de persmeeting bij de Grote Prijs van Oostenrijk. “Het is aan mij om volledige focus te houden. Het is een kwestie van tijd dat het zal goed komen.”

De Vries maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1, maar tot nog toe zijn de prestaties nog ondermaats. Hij scoorde nog geen punt voor het kampioenschap. Marko, de topadviseur die de rijdersbezetting bepaalt bij Red Bull en zusterteam AlphaTauri, liet zich in een podcast indirect ontvallen dat het geen goede keuze lijkt geweest om de Nederlander, voormalig kampioen in de Formule 2 en Formule E, een zitje in de Formule 1 te geven.

“Ik focus op mezelf en probeer zo goed mogelijk te presteren op het circuit. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Feit is dat het middenveld dit jaar heel dicht bij elkaar zit. Om in de punten te rijden, moet ik een perfecte race uitvoeren waarin ik de juiste keuzes maak en het maximale uit de auto haal. Die race moet een keer komen. Maar ik moet geduldig zijn en het niet forceren, anders ga ik fouten maken.”

Max Verstappen viel zijn landgenoot bij. “Ik hoef Nyck niet te vertellen wat hij moet doen, want hij heeft genoeg ervaring. We weten allemaal dat het in de autosport om presteren gaat”, zei de tweevoudig wereldkampioen. “Maar zoals hij zelf al zei, je kunt het niet afdwingen. Hij moet er geen stress over hebben. Het is iedere race leren van je fouten en met hulp van je engineers één zien te worden met je auto. Als hij eenmaal een goede uitslag heeft gereden, volgen er als vanzelf meer.”