Ongeslagen Bol werkt met andere techniek naar piek op WK atletiek

Atlete Femke Bol voelt dat haar vorm groeit. “Het seizoen gaat tot nog toe volgens verwachting”, zegt de 23-jarige drievoudig Europees kampioene in aanloop naar de Diamond League-meeting in Lausanne op vrijdag. Daar mikt ze op haar zestiende overwinning op rij op de 400 meter horden.

“Ik ben van techniek veranderd en die aanpassingen zijn moeilijk. Ik zal nog heel veel races nodig hebben om het te perfectioneren, maar voor dit moment ben ik heel tevreden over hoe het gaat”, vertelde ze de media in Lausanne.

Bol kwam dit seizoen nog niet aan haar persoonlijk record van 52,03 en het wereldrecord van 50,68 van de Amerikaanse Sydney McLaughlin is ver weg, maar ze maakt zich geen zorgen. “Ik merk dat de vorm steeds beter wordt. Het was een uitdaging om naar veertien passen tussen de horden over te stappen, maar ik geniet daarvan. De aanpassingen betalen zich al uit, al voelt het nog steeds niet comfortabel. Maar dat heb ik nodig om mezelf te verbeteren. En iedere race leer ik weer.”

Bol laat er geen misverstand over bestaan; de piek voor haar ligt op de WK in Boedapest in augustus. Daar mikt ze op de wereldtitel, de enige prijs die nog ontbreekt in haar inmiddels goed gevulde prijzenkast, waarin reeds olympisch brons, mondiaal zilver en Europees goud blinkt. “Tot het WK loop ik zoveel mogelijk wedstrijden. Niet alleen omdat ik wedstrijden lopen heerlijk vind, ik heb vanwege mijn andere techniek ook veel races nodig om te verbeteren.”