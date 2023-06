Van der Poel oogt nu wel gretig en scherp voor Tourstart

Zo slecht voorbereid Mathieu van der Poel vorig jaar in Kopenhagen aan de start van de Tour de France stond, zo scherp oogt hij dit jaar. In Bilbao begint de Nederlander van Alpecin-Deceuninck gretig aan zijn derde Tour. Met een ritzege als doel en daarnaast een ondersteunende rol voor Jasper Philipsen, de sprinter van de ploeg.

Na verkenning van de laatste 50 kilometer van de openingsetappe van zaterdag meldde Van der Poel zich in het Palacio Euskalduna, waar de Tourorganisatie de voornaamste deelnemers in groepjes van twee aan de pers voorstelde. “Het gevoel is totaal anders. Vorig jaar voelde ik in de voorbereiding al dat mijn lichaam niet goed was”, vertelde hij. Van der Poel had de Giro d’Italia gereden en erna zich niet meer in wedstrijden laten zien.

Hoewel hij de leiderstrui had gedragen na ritwinst op de openingsdag was het goede gevoel in de Giro er nooit. Dat veranderde niet in de weken erna, waarna in de Tour een roemloos voortijdig afscheid volgde. Nu is alles anders, weet hij. Na een veldritseizoen, bekroond met de wereldtitel in Hoogerheide, en een aantal voorjaarsklassiekers met onder meer winst in Parijs-Roubaix hield hij het even voor gezien. Een pauze werd gevolgd door onder meer een geslaagde trainingsstage op hoogte. De ‘finetuning’ volgde in een aantal kleinere wedstrijden in juni, met onder meer winst in de Ronde van België.

“Ik ben er nu zeker klaar voor”, was donderdag zijn conclusie. Zaterdag is er wellicht al een kans om de eerste geletruidrager te worden in een rit met start en finish in Bilbao. Een lastige rit, concludeerde hij na de verkenning. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat hij zijn prestatie van twee jaar geleden in Bretagne herhaalt. Daar pakte hij op de tweede dag het geel na ritwinst op de Mûr-de-Bretagne.

“Het is hier net iets zwaarder, het zal niet meevallen.” De laatste twee beklimmingen, de laatste op 9 kilometer voor de finish, zijn voor hem “op de limiet”, meent hij. “Het zal van de race afhangen of ik kan aanklampen. Het zal lastig zijn de ‘punchers’ te volgen of de klimmers, als die gaan. Maar ik ga het zeker proberen.”