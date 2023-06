Mountainbiker Nordemann zet punt achter carrière

Mountainbiker David Nordemann heeft per direct zijn wielercarrière beëindigd. De Nederlands kampioen reed afgelopen zondag bij de Europese Spelen in Krakau zijn laatste race, meldde hij aan het KMC Mountainbike Racing Team van Bart Brentjens.

“Na lang nadenken heb ik besloten mijn actieve carrière te beëindigen”, zegt de 26-jarige mountainbiker. “Er waren veel momenten dat ik er dichtbij was te stoppen, maar ik ben steeds doorgegaan omdat ik niet op een dieptepunt wilde eindigen. In de afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven wil beginnen. Ik heb niet meer de motivatie om te strijden in wedstrijden.”

Brentjens zegt te zijn overvallen door het besluit van Nordemann. “We vinden het heel jammer dan David zo plotseling stopt. Hij is een sterke rijder die de potentie had om mee te kunnen doen op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. We hebben mooie momenten samen gekend, zoals de bronzen medaille in de klasse onder 23 jaar bij de WK in Lenzerheide in 2018. Vorig jaar werd David Nederlands kampioen. Dat was een heel emotioneel moment, na een periode van pech. Hij had in het verleden meerdere zware valpartijen en de revalidatie was niet altijd gemakkelijk.”