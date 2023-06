Nieuwe rol in Tour de France bevalt Kelderman wel

In vrijwel al zijn vorige grote rondes draaide het bij Wilco Kelderman om zijn eigen klassement. Zaterdag begint de in Barneveld opgegroeide wielrenner met een heel ander vooruitzicht aan de Tour de France. Net als zes van zijn ploeggenoten kent hij maar één opdracht bij Jumbo-Visma: kopman Jonas Vingegaard over ruim drie weken opnieuw in de gele trui in Parijs laten finishen.

“Het neemt wel wat druk weg”, vertelt hij in een video-interview vanuit hotel Occidental in Bilbao, waar hij zaterdag aan zijn vijfde Tour begint. “Als het om jouw klassement draait, ben je daar continu op gefocust. Jij moet het doen voor de ploeg.” Met die druk had Kelderman het met name in de Tour wel eens lastig. In de luwte bij Bora-hansgrohe reed hij in 2021 nog wel naar een knappe vijfde plaats, maar eerdere deelnames in Frankrijk waren geen groot genoegen.

Kelderman, derde in de Giro d’Italia van 2020, vond het ook geen probleem dat hij na zijn terugkeer bij Jumbo-Visma afgelopen winter al te horen kreeg dat er in de Tourploeg geen plaats voor hem was. Logisch, vond hij zelfs. De ploeg waarmee Vingegaard vorig jaar zijn eerste Tour won, stond als een huis. Daarin zou alleen nieuwkomer Dylan van Baarle de plaats innemen van Primoz Roglic, die zich ging richten op de Giro. Voor Kelderman was een rol als voornaamste helper van de Sloveen in Italië bedacht.

Het liep allemaal anders: Kelderman miste de Giro door een val in Tirreno-Adriatico en hoorde begin juni dat hij als eerste reserve de in het Critérium du Dauphiné zwaar gevallen Steven Kruijswijk moest vervangen in de Tour.

En daar zit hij dan, als een van de helpers van Vingegaard met wie hij nog geen koers heeft gereden. “Dat is wel jammer, maar we kennen elkaar natuurlijk wel van de trainingsstages.” Kelderman (32) zag daar een renner die zelfvertrouwen uitstraalt, die klaar is om de Tour opnieuw te winnen. “Een jaar verloopt niet altijd zoals je vooraf bedenkt, maar ik weet wat mijn opdracht is. Bij deze ploeg wordt niets aan het toeval overgelaten, dat is onze kracht ook. Zoals ook de eenheid een rol speelt. Je brengt veel tijd met elkaar door en succes schept natuurlijk ook een band.”

Kelderman oogt relaxed zonder de druk van het kopmanschap. “Maar druk is er natuurlijk wel: we willen met Jonas de Tour winnen.”