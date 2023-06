Mountainbikester Puck Pieterse heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole in de shortrace genoegen moeten nemen met de tweede plek. Ze moest op de meet net haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Laura Stigger. De Française Pauline Ferrand-Prévot werd derde.

De 21-jarige Pieterse leek in de zevende en laatste ronde op de zege af te sprinten, maar in de laatste meters ging Stigger haar toch nog voorbij.