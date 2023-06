Spil Belgische matchfixingzaak in tennis krijgt vijf jaar cel

De spilfiguur van de Armeens-Belgische bende die verdacht werd van grootschalige matchfixing in het tennis, is in België veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Ook heeft de rechtbank van Oudenaarde hem een boete van 8000 euro opgelegd. De tennissers en de meeste andere verdachten kregen geen verdere straf omdat de redelijke termijn in de zaak overschreden is.

De zaak kwam in 2018 aan het rollen, toen de onderzoeksrechter in Oudenaarde vijf verdachten liet aanhouden op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Onder hen de nu 32-jarige Armeniër Grigor S., die vanuit Sint-Gillis een internationaal netwerk zou hebben aangestuurd dat grote gokwinsten opstreek door minstens 375 tennispartijen te vervalsen.

Het onderzoek bracht volgens het federaal parket aan het licht dat de Armeens-Belgische bende tussen 2014 en 2018 professionele tennissers zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten kregen instructies om cash in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden. Ze richtten zich daarbij op wedstrijden van kleinere toernooien waar meestal geen cameraopnames zijn.