Robin Haase is er met zijn dubbelpartner Philipp Oswald uit Oostenrijk in geslaagd de finale te bereiken van het grastoernooi van Mallorca. Het duo versloeg in de halve finale de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow in twee sets: 7-5 6-4.

In de finale op het Spaanse eiland nemen Haase en Oswald het op tegen de Indiƫr Yuki Bhambri en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Dat duo versloeg de als eerste geplaatste Santiago Gonzalez uit Mexico en Edouard Roger-Vasselin uit Frankrijk.