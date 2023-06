Verstappen de snelste in enige vrije training in Oostenrijk

Max Verstappen heeft de eerste en enige vrije training van de Grote Prijs van Oostenrijk afgesloten met de beste tijd. De regerend wereldkampioen zette op de Red Bull Ring in Spielberg in zijn laatste officiële ronde een tijd neer van 1.05,742.

Met die tijd was Verstappen op de mediumband 0,241 seconde sneller dan Carlos Sainz, die in de Ferrari op de zachte band reed. De andere Ferrari-coureur Charles Leclerc, vorig jaar winnaar in Spielberg, zette op zachte banden op 0,270 seconde de derde tijd neer. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez was ook nog achter Mercedes-coureur Lewis Hamilton goed voor de vijfde tijd. Hij was ruim een halve seconde langzamer dan de Nederlander.

Nyck de Vries kwam in Oostenrijk tot de zestiende tijd in de AlphaTauri. Hij was 1,275 seconde langzamer dan Verstappen en een fractie trager dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Later vrijdag volgt de kwalificatie. Zaterdag is de tweede sprintrace van het seizoen.