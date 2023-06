Verstappen start in Grote Prijs van Oostenrijk van poleposition

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf pole. De Nederlandse wereldkampioen zette in de kwalificatie op de Red Bull Ring in Spielberg de beste tijd neer. De leider in de WK-stand klokte in zijn Red Bull 1.04,391.

De Ferrari’s van Charles Leclerc (1.04,439) en Carlos Sainz (1.04,581) noteerden respectievelijk de tweede en derde tijd. Nyck de Vries (AlphaTauri) begint zondag vanaf de twintigste en laatste plaats. De Nederlandse coureur van AlphaTauri kwam niet door het eerste deel van de kwalificatie.

Meerdere coureurs zagen tijdens de kwalificatiesessies tijden verwijderd worden vanwege het rijden buiten de baan. Ook de Red Bulls van Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez, de nummer 2 in de WK-stand, gingen in het tweede deel van de kwalificatie over de lijn. Waar Verstappen zich herstelde met een nieuwe snelste tijd, strandde Pérez in Q2. Ook George Russell (Mercedes) wist niet door te dringen tot de slotsessie.

Verstappen zette in Q3 opnieuw binnen de kortste keren de snelste tijd op de klok, voor de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Nederlander verbeterde in de slotfase zijn tijd naar 1.04,391, waar niemand meer aan kon komen. Voor Verstappen betekende het de vierde pole op rij en de zesde van het jaar.

De ’track limits’, de grenzen van de baan, waren ook na afloop het belangrijkste gespreksonderwerp. “Het was vanwege de track limits voor iedereen lastig”, zei Verstappen na afloop bij Viaplay. “Met deze snelheden en met deze snelle bochten is het zo moeilijk inschatten. Veel coureurs hadden er moeite mee, ik ook. Het ging om overleven en iets neerzetten. Dat haalt iets van het plezier weg, maar ik ben blij met de pole.”

Voor Red Bull is de race in Oostenrijk de thuisrace, terwijl er voor Verstappen traditioneel duizenden Nederlandse supporters afreizen naar de Red Bull Ring. De tweevoudig wereldkampioen won de race in Oostenrijk al drie keer. Vorig jaar was Leclerc de snelste, maar won Verstappen wel de sprintrace. Zaterdag staat om 16.30 uur de sprintrace op het programma, zondag volgt om 15.00 uur de Grote Prijs van Oostenrijk.