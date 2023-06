Vingegaard doet niet aan spelletjes op vooravond Tour

Jonas Vingegaard kon een glimlach niet onderdrukken toen hij hoorde dat Tadej Pogacar de Deen tot topfavoriet voor de Tour had bestempeld. “Wat moet ik ermee? Ik kan ook zeggen dat hij de grote favoriet is.” Het zijn spelletjes, meende ook zijn naast hem zittende Belgische ploeggenoot Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma gaat zaterdag op voor zijn tweede eindzege in de Tour de France.

En inderdaad, wist ook Van Aert, daarbij is Pogacar zijn voornaamste concurrent hoewel de Sloveen zelf van zijn Britse ploeggenoot Adam Yates een tweede kopman wilde maken. “Mindgames”, was opnieuw de conclusie van Van Aert.

Zaterdag begint in Bilbao de 110e Tour de France en Vingegaard (26) is de te kloppen man. De Deen sloot zijn voorjaar begin april af met winst in de Ronde van Baskenland en voegde daar in juni de eindzege in het Critérium du Dauphiné aan toe.

“Ik ben nu de man waarop gejaagd wordt, maar ik jaag zelf ook. Wat dat betreft verandert er voor mij niet zo veel ten opzichte van vorig jaar.” Natuurlijk wordt er sinds de vorige zomer anders naar hem gekeken. “Dingen veranderen als je de Tour wint, maar ik ben niet veranderd”, hield hij de internationale media voor in het Palacio Euskalduna van Bilbao. “En zo moet het ook zijn.”

Vingegaard sprak van een perfecte voorbereiding. “De Dauphiné was goed, maar ook de periode erna. Ik heb goed getraind met de ploeg, en voel me goed. Ik ben waar ik wilde zijn en tevreden over mijn vorm.”

Hij ziet het zwaartepunt van de Tour toch gewoon in de tweede en derde week liggen, hoewel er in het Baskenland meteen twee lastige ritten op het programma staan en de komende week de Pyreneeën al worden opgezocht. “Ik denk ook wel dat Pogacar meteen gaat proberen tijd te winnen op die korte klimmetjes. Ik moet er klaar voor zijn.”