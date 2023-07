Adam Yates troeft broer Simon af in openingsetappe Tour

Adam Yates heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De Britse wielrenner van UAE Team Emirates reed samen met zijn broer Simon Yates naar de finish in Bilbao en reed in de laatste meters bij hem weg.

Tadej Pogacar, kopman van UAE Team Emirates, kwam op 12 seconden achterstand als nummer 3 over de finish. Dat deed hij al juichend voor zijn ploeggenoot Yates. De Fransman Thibaut Pinot werd vierde en de Canadees Michael Woods vijfde. Jonas Vingegaard, de kopman van Jumbo-Visma, eindigde in dezelfde groep als zijn grote concurrent Pogacar als negende. De Deen won de Tour vorig jaar.

Pogacar sprak donderdag nog lovende woorden over Yates. “Met Adam hebben we een extra kopman, een ‘back-up’ ook voor als het met mij niet gaat zoals gewenst”, zei hij toen.

Op jacht naar de eerste bergpunten ontstond zaterdag een vroege kopgroep waarin Pascal Eenkhoorn, zoals vooraf door hem was aangekondigd, een plaats had. De Nederlandse debutant was als eerste boven op de Côte de San Juan de Gaztelugatxe, zodat hij zich voor even virtueel leider van het bergklassement mocht noemen. Exact 50 kilometer voor de streep was het gedaan met de ontsnapping en ging een compleet peloton richting derde helling, de Col de Morga.

Richting de Côte de Vivero, de zwaarste klim van de dag, zette Mikkel Bjerg (ploeggenoot van Pogacar) zich aan kop van het peloton. Dichter bij de top waren het opnieuw de Jumbo-mannen die het tempo bepaalden. De verwachte aanval bleef uit, de Amerikaan Neilson Powless mocht de bergpunten opstrijken en Mathieu van der Poel was er gewoon nog bij, hoewel hij vooraf vreesde iets achterop te raken.

Op de top van de Côte de Pike, de laatste helling op ruim 9 kilometer voor de finish, reden de broers Yates met z’n tweeën weg. De groep met Vingegaard kon ze niet meer bijhalen.

Enric Mas wist de finish niet te halen. De Spaanse kopman van Movistar kwam 22 kilometer voor het einde ten val en moest geblesseerd opgeven.

Zondag volgt de tweede rit in Baskenland, van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastian met kort voor de finish de beklimming van de Jaizkibel.