Badmintonsters Jille en Seinen verliezen finale Europese Spelen

Badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen zijn er op de Europese Spelen in Polen niet in geslaagd de finale van het dubbelspel te winnen. Het Nederlandse duo ging in Tarnow met duidelijke cijfers (21-7 21-17) onderuit tegen de Bulgaarse zussen Gabriela en Stefani Stoeva.

Robin Tabeling en Selena Piek bereikten de finale van het gemengd dubbelspel. In de halve finale klopten de badmintonners het Deense koppel Alexandra Bøje/Mathias Christiansen met 21-14 21-13. In de eindstrijd nemen Tabeling en Piek het zondag op tegen het Franse duo Thom Gicquel/Delphine Delrue.