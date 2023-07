Canada maakt einde aan zegereeks Nederlandse volleybalsters

Canada heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van de Nederlandse volleybalsters in Bangkok. In de laatste wedstrijd in de Thaise hoofdstad verloor de ploeg van bondscoach Felix Koslowski met 3-2. De setstanden waren 25-27 25-16 18-25 25-23 15-9. Door de nederlaag kan Oranje zich niet meer plaatsen voor de kwartfinales.

De vrouwen wonnen in Bangkok eerder van Thailand, Kroatiƫ en Japan. Bulgarije werd in Hongkong verslagen. Tegen Canada begonnen de vrouwen ook goed en pakten een 2-1 voorsprong in sets. Maar Nederland slaagde er niet in het in de vierde set af te maken. Na een spannende strijd trok Canada de stand gelijk. In de beslissende set moest Oranje met 15-9 buigen.

Indy Baijens was tegen de Canadese vrouwen topscorer met 19 punten. Ook Nika Daalderop en Nova Marring waren op dreef met 17 punten.