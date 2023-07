Dressuuramazones vierde in landenwedstrijd CHIO Aken

De Nederlandse dressuurploeg is op de vierde plaats geëindigd in de landenwedstrijd bij het CHIO in Aken. Amazone Lynne Maas was evenals in de Grand Prix op donderdag de beste van de Oranje-equipe in de Grand Prix Special. Ze werd met haar paard Electra elfde met een score van 74,723 procent.

De scores van Dinja van Liere (dertiende met Hartsuijker) en Thamar Zweistra (zestiende met Hexagon’s Ich Weiss) telden ook mee voor de totaalscore van 440.624. Het resultaat van Nederlands kampioene Marlies van Baalen (dertigste met Habibi DVB) werd niet meegerekend in de teamscore.

Duitsland won de landenwedstrijd in het prestigieuze concours van Aken voor Groot-Brittannië en Denemarken. Zweden eindigde net achter Nederland op de vijfde plaats.

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl kwam in de Grand Prix Special met Dalera tot de beste score van 81,021 procent.