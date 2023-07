Eenkhoorn mikt op vroege vlucht en bergpunten in openingsrit Tour

Pascal Eenkhoorn debuteert in de Tour de France en hoopt zich op de openingsdag meteen te kunnen onderscheiden. “Ik wil meezitten in de ontsnapping en misschien wat punten te pakken voor de bergtrui”, vertelde de renner van Lotto Dstny voor de start in Bilbao.

Eenkhoorn, 26 jaar en afkomstig uit Genemuiden, stapte afgelopen winter over van Jumbo-Visma naar de Belgische ploeg, waar Caleb Ewan het speerpunt is in de Tour. De AustraliĆ«r mikt op ritwinst in de sprintetappes. “We mikken op dagsucces met hem en willen verder zo aanvallend mogelijk rijden. Met Maxim (Van Gils) hebben we iemand die ook een berg- of overgangsetappe kan winnen. Ik hoop hem daarbij te kunnen ondersteunen of zelf een mooie uitslag te kunnen rijden.”

Van Gils maakte dit voorjaar indruk met onder meer top 10-noteringen in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Eenkhoorn, vorig jaar nationaal kampioen op de weg, pakte in de Ronde van Zwitserland de bergtrui. “Maar vandaag zal het te lastig voor mij zijn om mee te doen om de ritzege. Meezitten in een ontsnapping, dat is het doel. Je wilt je als ploeg meteen laten zien.”