Geschokte Formule 1 rouwt om dood racetalent Van ’t Hoff

Ook de coureurs in de Formule 1 zijn diep geraakt door het noodlottige ongeval van het 18-jarige Nederlandse racetalent Dilano van ’t Hoff op het circuit van Spa-Francorchamps. Onder anderen tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen reageerde geschokt vanuit Spielberg, waar de Formule 1 is neergestreken voor de Grote Prijs van Oostenrijk. “Ik ben bijzonder bedroefd om het trieste nieuws te horen over Dilano. Ik wil mijn condoleances overbrengen aan zijn familie en geliefden”, meldde de coureur van Red Bull kort na de sprint-shootout.

“Vreselijk nieuws uit Spa. Zojuist gehoord dat Dilano van ’t Hoff is overleden door een zware crash. Het is een immens verdrietige dag voor de gehele autosport en mijn gedachten en gaan uit naar zijn familie en vrienden”, twitterde de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari. Ook de Brit George Russell was geraakt. “Ik ben oprecht bedroefd.”

Van ’t Hoff crashte in de tweede race van het Europees kampioenschap Formule Regional by Alpine. De coureur uit Dordrecht, die uitkwam voor het Nederlandse MP Motorsport, werd in de regen na een spin geraakt door een andere auto op de zogeheten Kemmel Straight. Hulp op het circuit mocht niet meer baten.

Ook vrijwel alle Formule 1-teams betuigden via statements op social media hun medeleven met de nabestaanden van de overleden coureur.