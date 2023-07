Gridstraf van drie plaatsen voor Leclerc in sprintrace Oostenrijk

Charles Leclerc is drie plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling van de sprintrace bij de Grote Prijs van Oostenrijk. De wedstrijdleiding strafte de coureur van Ferrari voor het hinderen van Oscar Piastri in de sprint-shootout. De Australische coureur van McLaren moest vol op de rem om de te langzaam rijdende Leclerc te ontwijken en kon daardoor geen snelle ronde meer rijden.

Leclerc zal door de gridstraf niet van de zesde, maar de negende positie starten in de sprintrace, waarin de Formule 1-coureurs punten kunnen pakken voor het wereldkampioenschap. Tweevoudig wereldkampioen en huidige leider in de stand Max Verstappen start vanaf eerste positie.

Leclerc beleeft tot dusver een tegenvallend seizoen. De Monegask reed pas één keer op het podium en staat zevende in het kampioenschap.