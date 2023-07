Hockeyers dicht bij eindzege Pro League na 6-1-zege bij België

De hockeyers van Oranje zijn dankzij een simpele 6-1-uitzege op olympisch kampioen België heel dicht bij de eindzege in de Pro League. Met alleen dinsdag nog een duel voor de boeg, weer met de Belgen, heeft de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee evenveel punten als Groot-Brittannië. De Britten hebben wel al hun wedstrijden al gespeeld.

Oranje kwam al vroeg op voorsprong via Koen Bijen. Hij was van dichtbij het meest alert en schoof raak tussen de benen van de Belgische doelman door. Tjep Hoedemakers maakte in de 12e minuut de 2-0, na een mooie aanval. Ook Steijn van Heijningen scoorde nog voor de rust. Jip Janssen, Floris Wortelboer en Thierry Brinkman maakten de laatste Nederlandse treffers. Namens de Belgen scoorde Alexander Hendrickx.

Oranje speelde in de afgelopen weken veel wedstrijden in de Pro League en klom gaandeweg in de stand. Olympisch kampioen België heeft met een wedstrijd minder gespeeld 5 punten minder dan Oranje.