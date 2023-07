Hockeysters pas in slotfase langs België in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een moeizame zege geboekt op België. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won in Antwerpen met 2-0 dankzij late treffers van Xan de Waard en Frédérique Matla. Het was de dertiende zege van Oranje, dat de eindzege in de landencompetitie al eerder had veiliggesteld.

België speelde met elan voor eigen publiek en gaf de Nederlandse ploeg weinig ruimte. Pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd wist de regerend wereld- en olympisch kampioen het verschil te maken.

De Waard reageerde in de 53e minuut alert in de rebound na een gemiste strafcorner van Yibbi Jansen en sloeg de bal hard in het Belgische doel. In de slotfase zocht België wanhopig de aanval en dat bood Nederland de ruimte om nogmaals te scoren. Matla, de topscorer aller tijden in de Pro League, was de maker van de goal in de laatste minuut.

Komende dinsdag spelen België en Nederland nogmaals tegen elkaar in Antwerpen.