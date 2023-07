Kopman Mas van Movistar na valpartij eerste uitvaller in Tour

Enric Mas is de eerste uitvaller in de Tour de France. De kopman van het team van Movistar ging 22 kilometer voor de finish hard onderuit, net als Richard Carapaz. De Ecuadoraan is deze Tour de kopman van EF Education-EasyPost.

Carapaz stapte met bebloede benen weer op de fiets, maar Mas kon de eerste etappe naar Bilbao niet vervolgen.

Mas was bezig aan zijn vijfde Tour de France. In de Tour van 2020 eindigde de nu 28-jarige renner als vijfde en in 2021 als zesde. Vorig jaar moest hij opgeven. Vervolgens werd hij achter Remco Evenepoel tweede in de Ronde van Spanje.

Movistar blijft met zeven renners over, de Spanjaarden Gorka Izagirre, Antonio Pedrero en Alex Aranburu, de Portugezen Nelson Oliveira en Ruben Guerreiro, de Oostenrijkse kampioen Gregor Mühlberger en de Amerikaan Matteo Jorgenson.