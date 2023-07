Luiten aan kop in Britse Masters, nieuwe kans op toernooizege

Golfer Joost Luiten heeft zich in de derde ronde van de Britse Masters aan kop van het deelnemersveld genesteld. De Nederlander deelt op The Belfry in Sutton Coldfield de koppositie wel met vijf andere spelers.

Niettemin krijgt Luiten opnieuw een uitgelezen kans om een toernooi op de Europese tour te winnen. Vorige week ging het nog pijnlijk mis op het BMW International Open in München. De 34-jarige Bleiswijker begon aan de laatste ronde met drie slagen voorsprong, maar hij verspeelde die marge en moest de zege laten aan de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence.

Luiten stond in de Britse Masters achtste na de eerste dag dankzij een ronde van 69 slagen, 3 onder par. Hij zakte op de tweede dag na een ronde van 72 slagen naar de dertiende plaats. Voor de derde ronde over achttien holes op The Belfry had hij slechts 68 slagen nodig(-4). In de tussenstand leidt hij met -7, dezelfde score als de Italiaan Guido Migliozzi, de Engelsen James Morrison, Oliver Wilson en Andy Sullivan en de Deen Niklas Nørgaard.

Luiten won in zijn carrière al zes toernooien op de Europese tour, waaronder twee keer het KLM Open.