Nederlandse autocoureur Van ’t Hoff (18) overleden

De Nederlandse autocoureur Dilano van ’t Hoff is om het leven gekomen na een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps. De 18-jarige coureur kwam uit voor het team MP Motorsport in het Formula Regional European Championship by Alpine.

Van ’t Hoff was bij de tweede race betrokken bij een crash op de Kemmel Straight. Hulp op het circuit mocht niet meer baten. Vier jaar geleden kwam op hetzelfde deel de Fransman Anthoine Hubert om het leven.

Van ’t Hoff begon in de karts. Twee jaar geleden won hij in zijn debuutseizoen het Spaanse kampioenschap in de Formule 4. In de huidige klasse waarin hij reed stond hij zestiende in de tussenstand.

Zijn team reageerde met grote ontsteltenis op zijn dood. “We zijn kapot van het verlies van een van de grootste Nederlandse talenten, die ons team zoveel energie heeft gegeven in de jaren dat hij voor ons reed. Dilano maakte deel uit van onze racefamilie sinds zijn autosportdebuut in 2021. We betuigen onze condoleances aan Danilo’s familie en zijn dierbaren. We steunen hen en onze teamleden die niet alleen een coureur maar ook een vriend hebben verloren.”

De baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, sprak zijn medeleven uit. “We zijn verdrietig om te horen dat Danilo van ’t Hoff op Spa-Francorchamps is overleden. Dilano stierf terwijl hij zijn droom aan het najagen was om de top van de autosport te bereiken. Samen met de hele autosportgemeenschap zijn onze gedachten bij zijn familie en dierbaren.”

Ook de organisatie van het Regional European Championship, het circuit en de Belgische autosportbond spraken in een verklaring hun steun uit voor de familie, het team en de vrienden van Van ’t Hoff.