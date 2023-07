Tennisser Haase verliest finale dubbelspel op Mallorca

Het is tennisser Robin Haase niet gelukt de titel te pakken in het dubbelspel op Mallorca. De 36-jarige Nederlander ging samen met de Oostenrijker Philipp Oswald onderuit tegen de Indiër Yuki Bhambri en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Het werd, in een partij die iets langer dan een uur duurde, 6-3 6-4.

Haase stond ruim twee weken geleden in Rosmalen in de kwartfinales. Daarin verloor hij samen met landgenoot Tallon Griekspoor van Gonzalo Escobar uit Ecuador en de Kazach Oleksandr Nedovjesov. Toen waren de setstanden ook 6-3 6-4.